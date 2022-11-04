В Башкирии разбилась Geely Emgrand, в которой находилось 3 детей

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня днем, 4 ноября, в Мелеузовском районе Башкирии случилась авария с участие фургона и легкового автомобиля. Подробности произошедшего рассказала пресс-служба региональной ГИБДД.

Сообщается, что на 198 километре дороги Уфа-Оренбург столкнулись Ford Transit и Geely Emgrand. В резульатате ДТП пассажирка легковушки получила увечья, ее госпитализировали. В «Джили», как стало известно сотрудникам дорожной полиции, находились пять человек, в числе которых было трое детей.

– По данному факту начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, – заявила республиканская Госавтоинспекция.