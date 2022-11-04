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НовостиПроисшествия4 ноября 2022 16:01

В Башкирии в пожаре погиб человек

Трагедия случилась в селе Кириллово
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС по Башкирии

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня днем, 4 ноября, в Уфимском районе Башкирии произошел пожар. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Инцидент случился в доме в селе Кириллово. Прибыв на место происшествия, специалисты экстренных служб обнаружили открытое горение в комнате. Пожар удалось локализовать, но, к сожалению, в его результате погиб человек, пол и личность которого все еще не удалось установить.

Причины пожара и обстоятельства ЧП в настоящее устанавливают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.