В Башкирии ОПГ вымогала 15 млн рублей у бизнес-леди

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В башкирском городе Белебей преступная группа пыталась «отжать» бизнес и вымогала огромную сумму денег. Об этом рассказал пресс-служба ФСБ по республике.

С сентября по декабрь прошлого года житель города за 1,5 миллиона рублей нанял двух представителей криминального мира для того, чтобы те вынудили потерпевшую отдать свое предприятие (которое оценивалось в 13 миллионов рублей), осуществлявшее пассажирские перевозки по маршруту Белебей-Уфа-Белебей.

Банда портила имущество бизнесвумен, угрожали физическим насилием и уничтожением автопарка, а также оказывали давление на подчиненных женщины. За прекращение угроз и «крышу» злоумышленники требовали два миллиона рублей.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Сейчас один из преступников находится в федеральном розыске, остальные – под стражей и домашним арестом.