В Башкирии новые пункты по переработке коммунальных отходов построят к концу 2024 года

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В Башкирии появятся новые пункты по переработке твердых коммунальных отходов. Об этом рассказала пресс-служба правительства республики.

Вчера, 3 ноября, прошла рабочая встреча премьер-министра региона Андрея Назарова и главы компании «Российский экологический оператор» Дениса Буцаев. Ими был рассмотрен вопрос согласования условий концессии с представителями предприятия и инвестора размещению новых объектов в Башкирии.

Построить пункты планируют к концу 2024 года. Денис Буцаев также подтвердил Назарову все необходимые лимиты для финансирования проектов.

– Это, по нашему мнению, позволит региону и дальше развиваться и в экономическом, и в нашем отраслевом плане положительно, – сказал Денис Буцаев.