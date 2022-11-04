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НовостиПроисшествия4 ноября 2022 13:26

В Башкирии аферисты лишили женщину более 1 млн. рублей

Жертвой мошенников стала жительница Межгорья
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жительница башкирского города Межгорье стала жертвой аферистов и лишалась колоссальной суммы денег. Подробности слившегося преступления рассказала пресс-служба регионального МВД.

Как поведала 53-летняя женщина, ей то и дело звонили незнакомцы, представлявшиеся сотрудники различных ведомств, и утверждали, что у нее есть долги по кредитам в нескольких банках. Гражданку убедили взять целых пять кредитов и отправить день на предоставленные злоумышленниками счета. Таким образом, мошенники получили от своей жертвы более миллиона рублей.