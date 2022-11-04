Сила в единстве: социальный ролик от Insight People ко Дню народного единства

4 ноября в России отмечают День народного единства – праздник, чествующий сплоченность 140 миллионов жителей самой большой страны на планете. Россия – это не только непроходимые леса тайги, широкие реки Сибири, высокие Кавказские горы и бескрайние среднерусские поля, Россия – это люди. На территории нашей страны живут более 190 народов, каждый из которых уникален.

Крепкие семьи Бурятии, мудрость Якутии, щедрость Башкортостана, традиции республик Северного Кавказа – все это Россия, такая разнообразная, но единая, как показали ее резиденты продюсерского центра Insight People в новом социальном ролике «Сила в единстве». Команды со всей страны объединились, чтобы в такой важный для каждого день воспеть ценности разных народов, скрепленных вместе многовековой историей.

Кадр из ролика с частью, посвященной Башкирии

«Insight People – это не просто продюсерский центр, это объединение талантливых креативных людей по всей стране. Поэтому для нашей большой команды День народного единства – особенный, важный праздник. Мы очень гордимся нашей большой страной, нашими творческими людьми и тем, что каждый день стараемся стать ближе, даже если находимся в тысячах километров друг от друга. Поздравляем с Днем народного единства всех жителей России!», – отметила генеральный директор Insight People Алина Зиннатуллина.

За помощь в создании ролика Insight People выражает особую благодарность коллективу Юди и руководителям наших студий – Рашиду Хамхоеву в Магасе, Ирине Шоцкой в Уфе, Айыыне Федоровой в Якутске и Малике Танкель в Томске.

Ролик доступен по ссылке: https://vk.com/wall-204803887_3789

Кадр из ролика с частью, посвященной Башкирии

Insight People поддерживает традиционные ценности, создавая контент для их популяризации. Социальные ролики в патриотической тематике с участием резидентов выходят ко всем государственным праздникам. Так, продюсерский центр выпускал видео ко Дню флага, Дню семьи, любви и верности, Дню России.

Продюсерский центр Insight People объединяет талантливых блогеров по всей стране, создавая крупнейшее в России креативное сообщество. Региональные студии уже открыты в 62 городах России, к концу года планируется увеличить масштаб присутствия до 85 регионов. На данный момент на уникальном контракте с продюсерским центром более 1300 блогеров, среди которых такие популярные артисты, как DAVA, Анатолий Цой, Анна Хилькевич, Карина Кросс, Алина Акилова.