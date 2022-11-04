ГИБДД Уфы начала массовые рейды по выявлению пьяных водителей

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 4 ноября, ГИБДД Уфы начала массовые рейды среди водителей. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Проверки продлятся два дня. Их цель – предупреждение нарушений безопасности дорожного движения. Особо пристальное внимание инспекторы будут уделять внимание пресечению управления автомобилем в нетрезвом виде, а также перевозке детей-пассажиров ненадлежащим образом.

Госавтоинспекция призывает граждан быть внимательными и взаимовежливымы.

– Используйте ремни безопасности, соблюдайте установленный боковой интервал и дистанцию, воздержитесь от поездок в состоянии опьянения, – также рекомендует дорожная полиция.