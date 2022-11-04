В Башкирии ожидаются снегопады и заморозки до -14°

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Завтра, 5 ноября, в Башкирии ожидаются снегопады и заморозки. Это следует их прогноза, который опубликовала пресс-служба регионального МЧС.

Согласно данным метеорологов, жителям республики стоит ожидать переменная облачность. В некоторых районах выпадет небольшой снег. Ветер будет северо-западный 3-8 метров в секунду.

Грядущая ночь выдастся очень холодной, термометры покажут -3,-8°, а местами температура упадет -14°. А вот днем воздух прогреется до -3,+2°.

– На автодорогах ночью и утром местами дымка, видимость один-два километра, – сообщает пресс-служба МЧС.