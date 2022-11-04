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НовостиОбщество4 ноября 2022 9:18

В Башкирии ожидается снижение зарплат на 7,3%

Хотя в номинальном выражении они вырастут
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Башкирии ожидается снижение заработных плат. Это следует из прогнозов регионального Министерства финансов.

Согласно прогнозам ведомства, уровень средней месячной зарплаты граждан республики по итогам текущего года снизиться на 7,3%, в то время как номинальном выражении она вырастет на 8,2%.

Таким образом, среднемесячное жалованье за 2022-ой составит 46,3 тысячи рублей, хотя годом ранее она была 42,8 тысяч.

Также в Башкирии снижаются и реальные располагаемые доходы населения. По итогам текущего года падение их уровня, как прогнозируют аналитики, составит 1,1%.