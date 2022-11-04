Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 4 ноября, глава Башкирии Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днем народного единства. Праздничную публикацию на своей личной странице в социальных сетях руководитель республики сопроводил четырехминутным видеороликом, демонстрирующим нациаонльное разнообразие региона.

По словам Хабирова, все жители республики разные и по-своему уникальные, и в этом, как он считает, заключается красота граждан Башкирии.

– Мы все как один любим наш родной Башкортостан, великую Россию – в этом наша сила. С праздником! С Днем народного единства, – написал глава региона.

Напомним, ранее главу Башкирии Радия Хабирова с Днем народного единства поздравили президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.