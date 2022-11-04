В Башкирии праздничные выходные ожидаются морозы

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Башкирии праздничные выходные, с 4 по 6 ноября, ожидаются морозы. Это следует из прогноза, который недавно опубликовали специалисты Башгидромета.

По словам синоптиков, циклон, с которым были связаны неблагоприятные погодные условия в начале текущего месяца, в настоящее время теряет свою силу и теперь уходит за Урал. В связи с этим в эти выходные будет расти атмосферное давление.

Снегопады ожидаются лишь в некоторых районах Башкирии. Ночи будут холодные, столбики термометров опустятся до -2,-7°, при прояснениях до -12°. Днем будет теплее, воздух прогреется до -3,+2°.

Автолюбителям стоит быть внимательнее в эти дни, поскольку синоптики прогнозируют образование на дорогах республики гололедицы.