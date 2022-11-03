«Салават Юлаев» на выезде уступил «Ак Барсу» в четвертом «Зеленом дерби» сезона

Фото: ХК «Салават Юлаев»

В четвертом в этом регулярном чемпионате КХЛ «Зеленом дерби» победу со счетом 2:1 одержал казанский «Ак Барс». Матч прошел 3 ноября в Казани и завершился только в серии послематчевых буллитов. В основное время игра завершилась со счетом 1:1, а в дополнительное время никто из принципиальных соперников забить победную шайбу так и не смог.

У «Салавата Юлаева» единственную шайбу «с игры» забросил Данил Алалыкин, а у «Ак Барса» отличился защитник Никита Евсеев. Судьбу матча решили буллиты, в которых сильнее оказались игроки казанской команды – 2:1. Победная шайба на счету Станислава Галиева.

В первом периоде намного активнее в нападении действовали «юлаевцы». Они нанесли 10 бросков в створ ворот Тимура Билялова и успели почти 4 минуты поиграть в большинстве. В конце первого игрового отрезка за игру высоко поднятой клюшкой двойным малым штрафом (2+2) был наказан игрок «Ак Барса» Кирилл Адамчук. Уфимские хоккеисты так и не смогли реализовать «лишнего».

Во втором периоде счет в матче открыл Данил Алалыки, ассистировали ему партнеры по звену Данил Башкиров и Алексей Пустозеров. В третьем периоде усилиями Никиты Евсеева хоккеисты «Ак Барса» счет сравняли, после чего матч плавно перетек в овертайм. Но и в формате 4 на 4 «заклятые друзья» определить победителя не смогли. Все решила серия буллитов, в которой «юлаевцы» не реализовали ни одной попытки. Казанские хоккеисты забросили всего дважды, но этого хватило, чтобы вырвать победу.

Следующий матч «Салават Юлаев» проведет 5 ноября в Нижнекамске. Соперниками подопечных Виктора Козлова станут игроки местного «Нефтехимика».