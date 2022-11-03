Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика3 ноября 2022 16:47

Хабиров представил трехмиллионного пассажира башкирских электричек

Фотографию юбилейного пассажира БППК он выложил в своих соцсетях
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: пресс-служба главы РБ

Фото: пресс-служба главы РБ

Хабиров показал фото трехмиллионного пассажира башкирских электричек.

Глава Башкирии Радий Хабиров похвастал в своих соцсетях успехами пассажирских перевозок Башкортостанской пригородной пассажирской компании. Он представил фото 3-миллионного пассажира башкирских электричек и подчеркнул, что в этом году такого показателя по перевозкам удалось достичь на два месяца раньше, чем в 2021 году.

Хабиров также подчеркнул, что четвертая часть пассажирских перевозок электричками приходится на скоростные «Орланы» и «Ласточки». По мнению главы региона это говорит о высоком доверии железнодорожному транспорту.

- В очередной раз убеждаюсь, это работает)) Если всем миром навалиться и дожимать, результат приходит, - написал в своих соцсетях Хабиров.