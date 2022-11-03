Хабиров представил трехмиллионного пассажира башкирских электричек

Фото: пресс-служба главы РБ

Хабиров показал фото трехмиллионного пассажира башкирских электричек.

Глава Башкирии Радий Хабиров похвастал в своих соцсетях успехами пассажирских перевозок Башкортостанской пригородной пассажирской компании. Он представил фото 3-миллионного пассажира башкирских электричек и подчеркнул, что в этом году такого показателя по перевозкам удалось достичь на два месяца раньше, чем в 2021 году.

Хабиров также подчеркнул, что четвертая часть пассажирских перевозок электричками приходится на скоростные «Орланы» и «Ласточки». По мнению главы региона это говорит о высоком доверии железнодорожному транспорту.

- В очередной раз убеждаюсь, это работает)) Если всем миром навалиться и дожимать, результат приходит, - написал в своих соцсетях Хабиров.