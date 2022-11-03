29 проектов из Башкирии стали лауреатами Всероссийской премии «Маршрут года 2022»

Фото: пресс-служба правительства РБ

В Уфе состоялось подведение итогов Всероссийской туристской премии «Маршрут года 2022». 29 проектов из Башкирии получили признание специалистов и были награждены на полях Международного форума по этнотуризму, проходившему в эти дни в башкирской столице. Всего в финал вышли 296 проектов из 67 регионов России.

Как сообщает пресс-служба правительства Башкирии, всего в конкурсе участвовали 45 проектов из республики, из которых 29 завоевали дипломы. Причем девять туристических маршрутов получили гран-при.

В число лучших из лучших в своих номинациях, например, вошли экскурсия по музею Шульган-Таш, велопрогулка по геопарку Торатау, а гран-при в номинации «Лучший маршрут для пожилых людей» выиграл проект экскурсий «Красноусольск+Сердце Башкирии».

Награды победителям и лауреатам вручал основатель Всероссийской туристской премии «Маршрут года», председатель правления ФРОС Region PR Геннадий Шаталов, сообщили в правительстве Башкирии.