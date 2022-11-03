В Уфе вновь подорожает стоимость проезда в автобусах

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В Уфе подорожает стоимость проезда на одном из маршрутов общественного транспорта. Об этом рассказала пресс-служба мэрии башкирской столицы.

С 30 ноября, как проинформировал перевозчик «Арбат+», цена за проезд измениться в автобусах рейса № 277 «Максимовка – СТЦ «Мега-Уфа». Теперь гражданам придется платить за проезд 35 рублей. Стоимость одна и как для наличного расчета, так и банковскими картами и социальной картой «Алга».

– Изменение стоимости проезда перевозчик связывает с ростом цен на горюче-смазочные материалы и запасные части, – пояснила пресс-служба мэрии Уфы.