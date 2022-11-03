Фото: Абылай САРАЛАЕВ

В Башкирии резко взлетели цены на жилье на первичном и вторичном рынках. Это следует из данных опубликованных Башстатом.

Согласно опубликованной статистике, в третьем квартале текущего года цена за квадратный метр в новостройках достигла 110,8 тысячи рублей, что на 7,3% больше, чем во втором квартале, и на 30,8%, чем в конце прошлого года.

Скачок цен случился и на вторичном рынке. В настоящее время стоимость одного квадратного метра составляет 84,5 тысячи рублей. То есть, стоимость выросла на 3,2% относительно второго квартала 2022 года, и на 13,2% – относительно четвертого квартала 2021-го.