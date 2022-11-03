В Уфе ищут новый дом для шарпея, которого хотели усыпить хозяева

В Уфе спасают молодого шарпея, оставшегося без дома и любящих хозяев, а главное, страдающего серьезным заболеванием – лимфомой.

Как рассказали в беседе с «Комсомолкой» волонтеры, шарпея привели бывшие хозяева на обследование в клинику, где у Конраду (именно так зовут этого очаровательного двухлетнего кобеля – Ред.) обнаружили лимфому. Злокачественную опухоль удалили, но хозяева по-прежнему настаивали на усыплении собаки. В итоге ветеринары решили дать Конраду шанс и забрали его у хозяев, заявив, что сами будут оплачивать лечение. И сейчас шарпею срочно ищут передержку или дом, где за ним бы присматривали.

- Очень важно понимать, что Конрад нужно 2-3 раза в неделю возить на химиотерапию в клинику. Также собаку может тошнить, поэтому ему нужно давать противорвотные таблетки. Кондрат очень хороший и воспитанный мальчик, он добродушный, не огрызается, ходит по своим делам только на улицу. Он вполне активный, но все равно ему очень нужна забота, - рассказала волонтер Алиса.

Если вы готовы взять Конрада на передержку или даже стать ему новым добрым и любящим хозяином, пожалуйста, свяжитесь с волонтерами по телефонам 8(996)105-60-36 (Алиса) или 8(917)-421-77-92 (Эльвира).