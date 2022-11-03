Для детей, которые угодили в давку на олимпиаде в Уфе, проведут новую

9 ноября пройдет олимпиада для детей, которые попали в давку в корпусе БашГУ 30 октября.

В конце октября в здании матфака БашГУ произошло неприятное событие. Из-за плохой организации и большого количества участников случилась давка прямо в корпусе университета. В итоге олимпиаду, на которую приехали сотни маленьких участников, пришлось отменить. Ситуацию возмутила руководство республики и Уфы.

Накануне стало известно, что в Уфе проведут еще одну олимпиаду для тех, кто не смог поучаствовать в ней 30 октября. Начальник управления образования Уфы сообщил, что она пройдет в дистанционном формате 7 ноября. Для детей от 4 до 7 лет она пройдет очно в детских садах столицы.

Дополнительные вопросы можно задать по телефону в Уфе – 248-79-35 или направить по электронной почте ufa-olimpiada@yandex.ru.