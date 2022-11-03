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НовостиОбщество3 ноября 2022 11:33

В Уфе из-за ремонтных работ воды лишатся сотни граждан

Отключение водоснабжения коснется несколько районов города
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 7 по 13 ноября в Уфе из-за ремонтных работ воды лишатся сотни граждан. Об этом на рассказало предприятие «Уфаводоканал».

7 ноября с 11:00 до 19:00 отключение воды произойдет в Октябрьском районе для переключения участка напорного водопровода.

8 ноября с 10:30 до 20:30 для замены запорной арматуры будет отключена холодная и горячая вода жителей Советского района. В тот же день без водоснабжения останутся граждане Демы.

10 ноября воду отключат у жителей Октябрьского района, 12-го – Совесткого.

Более подробную информацию по отключению воды в Уфе на следующей неделе вы можете получить на сайте «Уфаводоканала».