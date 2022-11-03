Фото: vk.com/anton.tarasov.dema

Новым главой администрации Демского района Уфы назначен Антон Тарасов. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал мэр башкирской столицы Ратмир Мавлиев.

Новый глава ранее занимал пост первого заместителя руководителя администрации Кировского района. В своей публикации Мавлиев пожелал чиновнику «эффективного взаимодействия с жителями и новых достижений».

Напомним, ранее администрацию Демского района возглавлял Айдар Базгудинов. На днях он занял пост управляющего делами уфимской мэрии.