В Уфе открылась дорожная развязка Заки Валиди – Салавата Юлаева

Фото: vk.com/radiyhabirov

Сегодня, 3 ноября, в Уфе состоялось открытие обновленной дорожной развязка Заки Валиди – Салавата Юлаева. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

Реконструкция объекта заняла два года. Участок дороги является одним и наиболее загруженных, интенсивность транспортного потока здесь достигает 161 тысячу автомобилей в сутки. Тем не менее, ремонт проводился без перекрытия движения.

Благодаря проведенным работая на улице Валиди теперь появился шестиполосный путепровод, на проспекте Салавата Юлаева теперь имеются три дополнительные полосы. Также появились широкие съезды, а на прилегающей территории было высажено более 200 деревьев-крупномеров.

– Реконструкция развязки обеспечила увеличение ее пропускной способности на 27%, – отметил в своей публикации Радий Хабиров.