Высокая социальная эффективность и партнерство: БСК признана одной из лучших компаний региона в 2022 году

Фото: предоставлено БСК

В этом году Минтруд особое внимание уделил развитию социального партнерства в организациях производственной сферы. По итогам ежегодного конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» сразу два призовых места у Башкирской содовой компании. Предприятие признано одним из лучших в развитии социального партнерства и кадрового потенциала.

При оценке деятельности БСК отдельное внимание было уделено приоритетным задачам социальной политики, проводимой компанией. Это содействие занятости населения в регионе, создание условий для безопасного труда, развитие личностного потенциала сотрудника, внедрение на предприятии стандартов здорового образа жизни и многое другое.

Справочно:

Башкирская содовая компания - один из крупнейших химических комплексов страны. В зоне особого внимания предприятия соблюдение социальных гарантий, установленных коллективным договором. Так БСК выплачивает сотрудникам 5% от ставки ипотечного кредитования. Большая часть, а именно 80% от оплаты обучения и профессиональной переподготовки в ВУЗах также ложится на плечи предприятия. Действует положение о частичной компенсации затрат на питание в рабочей столовой. Возмещается и часть затрат на приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря, санаторий-профилакторий «Ольховка». Материальная помощь оказывается молодоженам, молодым родителям, работницам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком.

Заключен предприятием и договор добровольного медицинского страхования. Только за прошедший период Башкирская содовая компания выделила порядка 51 млн. руб. на компенсацию стоимости посещения медспециалистов, амбулаторное лечение сотрудников, диагностические и реабилитационно-восстановительные процедуры, стоматологические услуги и пр.

Одним из важнейших можно назвать положения о социальной поддержке ветеранов предприятия, порядка 8 тыс. человек. Все они, помимо единовременных пособий к праздничным датам, получают и ежеквартальные выплаты. Материальная поддержка пенсионерам БСК, участникам ВОВ, труженикам тыла за прошлый год составила более 100 млн руб. Также им предоставлена возможность бесплатно поправить своё здоровье в санатории-профилактории «Ольховка».

Сотрудники компании, имеющие большой стаж работы на предприятии, получают единовременные выплаты от 10 до 75 тыс. руб.

Премирует БСК победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства, которым также выплачивается вознаграждение от 10 до 30 тыс. руб.

Особое место в социальной политике компании отводится пропаганде здорового образа жизни своих сотрудников. Помимо компенсации стоимости абонементов в фитнес клубы города, у заводчан есть возможность абсолютно бесплатно посещать свой собственный спортзал, который был открыт БСК в 2021 году.

Успешно работает на предприятии и институт общественных уполномоченных по охране труда. За прошедший год около 200 млн. руб. было выделено на приобретение спецодежды, обезвреживающих и средств индивидуальной защиты.

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