В Башкирии в ДТП погибла новорожденная девочка

Фото: ГИБДД по Башкирии

Вчера днем, 3 ноября, в Давлекановском районе Башкирии случилась авария, в которой погиб ребенок. О трагедии рассказал глава ГИБДД по республике Владимир Севастьянов.

ДТП случилось на 64 коиломтер дороги Чишмы – Аксеново – Киргиз-Мияки. Согласно одной из версий, водитель Mazda Millenia в зоне действия знака «Обгон запрещен» с КамАЗом, а затем с Lada Largus. В результате произошедшего шофер отечественного автомобиля получил тяжелейшие травмы, он скончался в реанимации.

Также сильно пострадали водитель «Мазды» и его пассажиры: 33-летняя жена, девятилетняя дочь и 2,5-месяный ребенок. К сожалению, новорожденная скончалась.

– По факту ДТП проводится проверка, назначено проведение ряда экспертиз, – сообщил Севастьянов.