ГИБДД Башкирии начала массовые рейды по выявлению пьяных водителей

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 3 ноября, ГИБДД Башкирии начала в Мелеузовском районе массовые рейды по выявлению пьяных водителей. Об этом рассказал в своем телеграм-канале глава ведомства Владимир Севастьянов.

Проверки проводятся на 198 километре дороги Уфа-Оренбург силами сотрудников Госавтониспекции, Ространснадзора и местной ДПС.

Руководитель региональной дорожно полиции попросил пониманием отнести к принимаемым мерами.

Напомним, в Уфе за сутки задержали около десятка пьяных водителей. В общей сложности за прошедшие 24 часа ГИБДД удалось пресечь 439 нарушений правил дорожного движения.