Уфимцу пришла повестка в военкомат после окончания частичной мобилизации

Фото для иллюстрации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уфимец выложил в соцсети фотографию повестки, которая пришла ему уже после окончания частичной мобилизации.

О странном инциденте сообщил телеграм-канал Baza. Журналисты показали фотографию повестки, которая якобы пришла уфимцу. В ней говорится о том, что жителю башкирской столицы следует явиться в военкомат 17 ноября 2022 года для «отбора на призыв по мобилизации». Выглядит такой документ после окончания частичной мобилизации весьма странно.

Журналисты «КП-Уфа» обратились в военкомат Башкирии для получения комментария по теме, но связаться с сотрудником, отвечающим за работу со СМИ, не удалось.

Вероятно, что при заполнении повестки произошла ошибка, которая и вызвала удивление уфимца.