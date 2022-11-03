В Башкирии прокуратура проводит проверку по факту жесткого обращения с девочкой в детсаду

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В башкирском городе Стерлитамак прокуратура проводит проверку по факту жесткого обращения с девочкой в детсаду. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Напомним, во время тихого часа четырехлетняя девочка, которая никак могла или не хотела уснуть, ненароком разозлила воспитательницу. Она, в свою очередь, ради усмирения ребенка решила несколько раз ее сильно шлепнуть.

Прокуроры в настоящее время устанавливают все обстоятельства случившегося.

– В ходе надзорных мероприятий даст оценку действиям должностных лиц дошкольного учреждения, в том числе уголовно-правовую. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, – сообщала пресс-служба прокуратуры республики.