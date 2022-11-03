Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 ноября 2022 6:07

В Башкирии прокуратура проводит проверку по факту жесткого обращения с девочкой в детсаду

В Стерлитамаке воспитательница побила ребенка
Константин ГЛАДЫРЬ
Фото: Mash Batash

Фото: Mash Batash

В башкирском городе Стерлитамак прокуратура проводит проверку по факту жесткого обращения с девочкой в детсаду. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Напомним, во время тихого часа четырехлетняя девочка, которая никак могла или не хотела уснуть, ненароком разозлила воспитательницу. Она, в свою очередь, ради усмирения ребенка решила несколько раз ее сильно шлепнуть.

Прокуроры в настоящее время устанавливают все обстоятельства случившегося.

– В ходе надзорных мероприятий даст оценку действиям должностных лиц дошкольного учреждения, в том числе уголовно-правовую. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, – сообщала пресс-служба прокуратуры республики.