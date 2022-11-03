В Следкоме Башкирии прокомментировали гибель двух подростков, катавшихся на велосипеде

В Следкоме Башкирии устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибли подростки-велосипедисты.

Напомним, что жуткая авария произошла вечером 2 ноября в селе Красный Яр, что в Уфимском районе Башкирии. Несколько мальчиков катались на велосипедах по улице Фрунзе, когда на них наехал автомобилист на Kio Rio. В итоге погибли два подростка 14 и 16 лет, а их товарищу удалось выжить.

На место происшествия выехали представители силовых структур республики – МВД, прокуратуры и Следкома. В пресс-службе СК сообщили, что сейчас сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП.