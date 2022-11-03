В Башкирии воспитательница детсада побила девочку

Фото: Mash Batash
В башкирском городе Стерлитамак воспитательница детсада побила девочку. Об инциденте рассказал телеграм-канал «Mash Batash».
Женщина поссорилась с коллегой, а затем во время тихого часа четырехлетняя девочка, которая никак могла или не хотела уснуть, ненароком разозлила воспитательницу. Она, в свою очередь, ради усмирения ребенка решила несколько раз ее сильно шлепнуть.
Произошедшее было зафиксировано на видео, о чем женщина, наказывая малышку, не подозревала.
– Все? Получила? – спрашивает после ударов ребенка женщина.
Видеозапись была предоставлена руководителям детского сада. Теперь воспитательницу планируют уволить.