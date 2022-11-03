В Башкирии воспитательница детсада побила девочку

Фото: Mash Batash

В башкирском городе Стерлитамак воспитательница детсада побила девочку. Об инциденте рассказал телеграм-канал «Mash Batash».

Женщина поссорилась с коллегой, а затем во время тихого часа четырехлетняя девочка, которая никак могла или не хотела уснуть, ненароком разозлила воспитательницу. Она, в свою очередь, ради усмирения ребенка решила несколько раз ее сильно шлепнуть.

Произошедшее было зафиксировано на видео, о чем женщина, наказывая малышку, не подозревала.

– Все? Получила? – спрашивает после ударов ребенка женщина.

Видеозапись была предоставлена руководителям детского сада. Теперь воспитательницу планируют уволить.