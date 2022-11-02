Фото: ДПСО "Барс"

В Уфе волонтеры вышли на поиски 15-летней школьницы. Известно, что Милена Юнусова вышла из дома на прогулку, но обратно так и не вернулась. Сейчас девочку разыскивают обеспокоенные родственники, волонтеры ДПСО «Барс» и полицейские. Сейчас поисковики собираются возле парка "Кашкадан", чтобы прочесать окрестности.

Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, русые волосы, каре-зеленые глаза.

Была одета: короткая черная куртка, бежевые джинсы, черно-белые кеды, черная кепка.

Если вам что-то известно о местонахождении школьницы, просьба немедленно сообщить об этом волонтерам по номеру 8(913)3-102-112 и 112.