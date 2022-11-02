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НовостиОбщество2 ноября 2022 17:21

В Уфе волонтеры вышли на поиски 15-летней школьницы

Милена Юнусова ушла 2 ноября из дома и не вернулась обратно
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: ДПСО "Барс"

Фото: ДПСО "Барс"

В Уфе волонтеры вышли на поиски 15-летней школьницы. Известно, что Милена Юнусова вышла из дома на прогулку, но обратно так и не вернулась. Сейчас девочку разыскивают обеспокоенные родственники, волонтеры ДПСО «Барс» и полицейские. Сейчас поисковики собираются возле парка "Кашкадан", чтобы прочесать окрестности.

Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, русые волосы, каре-зеленые глаза.

Была одета: короткая черная куртка, бежевые джинсы, черно-белые кеды, черная кепка.

Если вам что-то известно о местонахождении школьницы, просьба немедленно сообщить об этом волонтерам по номеру 8(913)3-102-112 и 112.