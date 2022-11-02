Максим Забелин вручил государственные награды 42 сотрудникам Минздрава Башкирии

Фото: ТГ-канал Максима Забелина

Руководитель администрации Главы Башкирии Максим Забелин вручил государственные награды сотрудникам Минздрава. Почетные грамоты, благодарности от Президента России и звания «Заслуженный врач РФ» и «Заслуженный работник здравоохранения РФ» получили 42 врача из Башкирии. Забелин подчеркнул, что приятно награждать своих коллег, а тех, кто полностью посвятил себя профессии и служению врачебному долгу – приятно вдвойне.

- Может показаться, что это просто - сутки отдежурить в госпитале, принять всех пациентов в очереди или обойти участок. Но за деятельностью многих врачей и медсестер кроется больше, чем просто работа по графику. Внимание к пациентам, самоотверженность и чуткость. То, что делает врачей настоящими профессионалами, то, за что можно сказать человеческое «спасибо», - написал Забелин в своем телеграм-канале.