Радий Хабиров поздравил работников сельского хозяйства с праздником и рекордным урожаем зерна

Фото: vk.com/radiyhabirov

Радий Хабиров поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, а также рекордным урожаем зерна. Об этом он написал на своей странице в социальных сетях.

Так за последние 30 лет в Башкирии аграрии собрали около 5,2 тонн зерновых культур. При этом в лидерах оказался Стерлитамакский район, который намолотил более 300 тысяч тонн зерна. Отличные результаты показали еще 6 районов - Илишевский, Баймакский, Хайбуллинский, Мелеузовский, Аургазинский, Чекмагушевский. Их урожай превысил отметку более 200 тысяч тонн зерновых культур. Благодаря этому республика полностью закрыла все свои потребности по продовольствию, а также отправила на экспорт более 270 тысяч тонн продукции, что на 13% больше, чем в прошлом году. При этом, как подчеркивает глава региона, дело не только в хорошей погоде, но и в технической модернизации республики и закупке необходимых удобрений.

- Важнейший приоритет для нас – создание комфортных условий жизни на селе. Ежегодно из федерального бюджета республика получает порядка 1,5 млрд рублей, за счет которых мы решаем вопросы строительства и ремонта социальных объектов, инженерной инфраструктуры, жилья, - отметил Хабиров.