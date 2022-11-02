В Башкирии двух бизнесменов обвиняют в хищении более 20 млн рублей

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии двух бизнесменов из Илишевского района обвиняют в хищении более 20 миллионов рублей. Об этом рассказала пресс-служба ФСБ по Башкирии.

Установлено, что предприниматель деревни Новокуктово предоставил в региональный Минсельхоз фиктивные документы о приобретении и модернизации сельскохозяйственной техники и оборудования, хотя этого на самом деле подобного не осуществлялось. Несмотря на это, из республиканского бюджета бизнесмену было перечислено более 12 миллионов рублей. По той же схеме получил 8,5 миллионов и злоумышленник из села Верхнеманчарово.

По фактам произошедшего было возбуждено два уголовных дела по статье «Мошенничество».

– В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступной деятельности, – заявила пресс-служба ФСБ.