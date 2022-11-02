Фото: Иван ВИСЛОВ

Из Уфы в Стамбул будут запущены прямые авиарейсы. Об этом рассказала пресс-служба международного аэропорта башкирской столицы.

Компания «ИрАэро» организовала рейсы, которые будут осуществляться с 6 ноября каждое воскресенье. Доставлять граждан до турецкого города будет самолетах Sukhoi Superjet 100, который может уместить на своем борту до сотни пассажиров. Длительность перелета составляет чуть больше четырех с половиной часов.

Наполним, недавно стало известно о том, что из Уфы будут запущены прямые авиарейсы в Египет. Самолеты будут доставлять граждан в Хургаду будут уже с 15 ноября, а в Шарм-эль-Шейх – с 3 декабря.