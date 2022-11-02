Зампред парламента Башкирии попросил бизнесменов обеспечить мобилизованных зарплатой

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Заместитель председателя Курултая Башкирии Рустам Ишмухаметов попросил работодателей республики обеспечить мобилизованных зарплатой. Свое обращение к руководителям предприятий и организаций, а также индивидуальным предпринимателям политик опубликовал на своей личной странице в социальных сетях.

По словам Ишмухаметова, многие семьи призванных на службу резервистов «остаются практически без денег».

– Многие были призваны в последних числах сентября, зарплату по месту работы с тех пор не получали, выплат от Минобороны тоже нет. Очевидно, должны получить в ноябре за октябрь и конец сентября. Но до этого момента их семьям на что-то нужно жить, пока кормилец на фронте, – отметил зампред Госсобрания.

В связи с этим Рустам Ишмухаметов просит работодателей, чьи подчиненные попали под мобилизацию, обеспечить их жалованьем до получения выплат от Минобороны.