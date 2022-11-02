В Уфе неизвестный выбросил из окна 7-го этажа уличную кошку

Фото: соцсети

Сегодня утром, 2 ноября, в уфимском микрорайоне Кузнецовский затон неизвестный выбросил из окна многоэтажки кошку. Животное в последствии скончалось.

Как сообщают жильцы дома по улице Просвещения, 11, утром под окнами один из местных обнаружил покалеченную кошку. Животное занесли в подъезд и стали искать хозяев черед ватсапп-чат этого дома. В дальнейшем выяснилось, что кошечка была уличная, хотя ее подкармливали все местные жители. Неравнодушные жильцы дома скинулись на услуги ветеринара и повезли несчастную хвостатую на прием к врачу. Спасти ее так и не удалось.

Вскоре в соцсетях появились сообщения о том, что кошку выбросил из окна 7-го этажа неизвестный мужчина. Произошедшее даже засняла камера видеонаблюдения. Жильцы дома обратились в полицию с заявлением на живодера.

- На данный момент сообщение об инциденте зарегистрировано, сотрудники полиции выехали на место, - пояснили «КП-Уфа» в пресс-службе МВД по Башкирии.