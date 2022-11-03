Сельчане из Башкирии возмутились дровами, которые привезли матери участника СВО

Жители Альшеевского района Башкирии пожаловались на качество дров, которые привезли матери участника СВО.

В Башкирии с 2 ноября действуют меры поддержки семей мобилизованных для участия в СВО. Тем не менее, помощь им оказывали и ранее. И иногда это приводило к недопониманию.

Так, 1 ноября жительница Альшеевского района выложила в соцсети фотографию огромной кучи гнилых дров и заявила, что их привезли в качестве помощи матери участника СВО. История спровоцировала бурное обсуждение.

Позже в администрации района объяснили ситуацию. Оказалось, что помочь маме с дровами попросил сам резервист. Глава Казанского сельсовета Виль Юмагузин откликнулся на просьбу и не в рамках официальной республиканской поддержки попросил односельчан женщины приготовить дрова. Сельчане под дождем распилили сухостой и оставили его во дворе женщины.

Также в администрации Альшеевского района напомнили, что близкие мобилизованных могут приобрести дрова для отопления за 10% от стоимости в местном лесничестве. Для этого нужно будет предоставить справку о том, что член семьи участвует в СВО.