Рынок ПВХ: перспективы развития

Фото: предоставлены БСК

1 ноября на полях 25-й юбилейной международной выставки химической промышленности и науки «Химия-2022» состоялась сессия, посвященная проблемам рынка ПВХ. Организатор дискуссии – АО «Башкирская содовая компания» (БСК) собрала на одной площадке экспертов отрасли, производителей и потребителей полимерной продукции.

Открывая дискуссию, глава Российского союза химиков Виктор Иванов напомнил, что 98% промышленного производства было бы невозможно без химии. По словам эксперта, новая реальность ставит перед химпромом три ключевых задачи – обеспечить обороноспособность страны, насытить фармацевтический рынок и поддержать продовольственный рынок. Иванов спрогнозировал, что из-за внешнего давления, по итогам года химическая отрасль покажет отрицательный рост примерно на 2%. В то же время, по его словам, сегодня настроение у химиков меняется: «У нас народ предприимчивый, начинает находить новые рынки сбыта, начинается импортозамещение, и главная цель здесь – технологическая независимость отрасли».

Фото: предоставлены БСК

Пока же разрушение логистических цепочек и запрет на поставку сырья привел к существенному сокращению производства ПВХ на российском рынке. По оценкам коммерческого директора ТД «Башхим» Егора Зотова, объемы реализации ПВХ российскими производителями упадет в годовом исчислении минимум на 12%. С одной стороны, это связано со снижением спроса и резким падением экспорта отечественного ПВХ на премиальные европейские рынки. А с другой - ростом импорта полимерных смол, в первую очередь, из Китая (более чем на 50% по сравнению с прошлым годом). В то же время в последние месяцы наметилась позитивная тенденция: с августа объемы реализации поливинилхлорида ТД «Башхим» превышают объемы производства. Компания прогнозирует, что до конца года все запасы продукции на складах будут реализованы. Предполагается, что объем продаж полимерной продукции АО «БСК» по итогам года составит 195 тыс тонн. Это дает надежду, что рынок ПВХ, адаптировавшись к внешним шокам, начнет восстанавливаться.

Фото: предоставлены БСК

Директор по технологии и развитию БСК Раиль Фаткуллин напомнил, как западные «партнеры» заблокировали все поставки аддитивов для производства ПВХ, в том числе инициаторов полимеризации, катализаторов оксихлорирования и т.д. Из-за этого все производители ПВХ столкнулись с проблемами. «Мы были одними из немногих, кто все последние годы вкладывался в науку, в разработки. В частности, серьезно занимались разработкой методов синтеза катализатора оксихлорирования из отечественного сырья совместно с башкирским предприятием производящим широкий номенклатурный ряд катализаторов. Благодаря этому на сегодня по каталитическим системам мы ситуацию отработали. Первые 10 тонн отечественного катализатора уже загружены и работаю», - рассказал Фаткуллин. Что касается инициаторов, то здесь компания БСК разработала собственную технологию производства инициаторов на основе бесфосгенных технологий. «Тут тоже есть нюансы, однако считаем, что мы прошли большую часть пути к внедрению своей технологии производства инициаторов», - отметил представитель БСК. Он также подчеркнул, что, несмотря на внешнее давление, компания не намерена отказываться от планов по модернизации производства, в частности, переходу на мембранный электролиз и по созданию новых производств, в частности, эмульсионного ПВХ. Это полностью закроет потребности российских потребителей в этом виде пластмасс.

Темы своевременного ремонта импортного оборудованиякоснулся директор по производству площадки «Каустик» БСК Олег Князев. «Чтобы не допускать перерывов в производстве, мы создали свою ремонтно-монтажную группу. Именно она выполняет у нас работы по плановому ремонту, а также занимается проработкой вопросов подбора запчастей. По всем основным позициям вопросы решаются. Причем некоторые элементы и детали производятся у нас в стране и по качеству не уступают импортным. Так что мы смотрим в будущее с оптимизмом», - поделился Князев.

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