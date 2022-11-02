Башкирию в конце рабочей недели накроют снегопады и туман

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Завтра, 3 ноября, Башкирию накроют снегопады и туман. Это следует из прогноза, который опубликовали сотрудники пресс-службы регионального МЧС.

В республике ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых районах пройдет небольшой снег, на юге Башкирии прогнозируются умеренные осадки. Ветер будет северный, северо-восточный 2-7 метров в секунду.

Грядущая ночь будет холодной, столбики термометров опустятся до -2,-7°. Днем станет теплее, воздух прогреется -3, +2°.

На региональных дорогах синоптики прогнозируют образование гололедицы и снежного наката. Ночью и утром на некоторых участках будет туман, видимость составит 500-1000 метров.