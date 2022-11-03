В Уфе продолжаются поиски пропавшей многодетной матери, которая не вернулась от подруги

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В Уфе продолжаются поиски многодетной матери, пропавшей при странных обстоятельствах. Напомним, 35-летняя Гульназ Шайхивалиева 24 октября отправилась в гости с подругой, но поссорилась с ней и ушла. Вот только дома женщина так и не появилась. По словам супруга Гульназ, на следующее утро жена отправила ему странное смс, что сейчас гостит у другой подруги, у которой умер муж, но мужчина считает, что с телефона жены писал кто-то другой.

- Столько дней прошло, нет никаких новостей. С воскресенья к поискам подключились полиция и волонтеры, но пока нет ни одной зацепки, где Гульназ может быть. У нас трое детей, мы все очень волнуемся, но продолжаем верить в лучшее, - признается супруг пропавшей.

Приметы: рост около 160-165 см, худощавое телосложение, темные волосы до плеч, темные глаза. Есть шрам на правой ноге чуть ниже бедра.

Была одета: в коричневую куртку.

Если вам что-то известно о местонахождении Гульназ Шайхивалиевой, просьба немедленно сообщить ее родным по номерам 8(927)924-50-33, 8(987)104-81-09 или 112.