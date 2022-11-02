В Уфе содержание Советской площади обходится почти в 1 млн рублей в месяц

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

В Уфе содержание Советской площади обходится почти в миллион рублей. Хозяйственное управление ищет подрядчика, который будет осуществлять уход за территорией. Исполнитель будет определен посредством аукциона, победителя которого определят уже завтра.

Стоимость контракта – 6,6 миллионов рублей. Сумма рассчитана период с декабря текущего года по июнь 2023-го, то есть, на один месяц приходится почти 943 тысячи рублей.

Исполнитель контракта должен будет необходимо ухаживать за растительностью, а также за каменными поверхностями, лестницей, скамейками и урнами.

Напомним, 11 октября на площади состоялось открытие памятника генералу Шаймуратову. В церемонии приняли участие временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и помощник президента России Владимир Мединский.