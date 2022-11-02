Управляющим делами мэрии Уфы назначен Айдар Базгудинов

Фото: vk.com/bazgudinov

Управляющим делами администрации Уфы назначен Айдар Базгудинов. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал мэр башкирской столицы Ратмир Мавлиев.

Ранее чиновник возглавлял администрацию Демского района. По слова градоначальника, ему за время работы на этом посту удалось завоевать доверие граждан и показать достойную работу.

– Поздравляю и желаю не останавливаться на достигнутом! Успехов и энергии! – пожелал своему подчиненному Мавлиев.

На своей странице в соцсетях Мавлиев время от времени делиться новостями не только о жизн города, но и о своей собственной. Свою предыдущую публикацию он посвятил поездке в Пензу в зону боевого слаживания мобилизованных на СВО.