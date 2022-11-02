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НовостиОбщество2 ноября 2022 7:18

В Уфе закроют парковку возле Монумента Дружбы

Данные меры приняты из-за проведения торжественного мероприятия
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 2 ноября, в Уфе закроют парковку возле Монумента Дружбы. Об этом рассказала пресс-служба администрации башкирской столицы.

С 23:00 до 13:00 завтрашнего дня из-за проведения торжественных мероприятий ко Дню народного единства будет закрыта парковочная зона на верхней площадке возле Монумента Дружбы со стороны улицы Октябрьской революции.

Напомним, недавно мэрия Уфы рассказала, какие именно объекты будут открыты в городе в честь праздника 4 ноября. Одним из них станет стела «Город трудовой доблести», торжественное открытие которой состоится 3 ноября в 10:00.