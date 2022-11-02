В Башкирии появилась возможность купить молоко по карте «Алга»

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии появилась возможность купить молочную продукцию по карте «Алга». Об этом рассказал на своей личной странице в социальных сетях глава республики Радий Хабиров.

По словам руководителя региона, родители попросили власти привязать к лицевому счету пользователей «Молочной кухни» социальную карту. К слову, получать молочку до сих пор можно и по прежней карте с индивидуальным QR-кодом.

Чтобы внести данные «Алги» в личный кабинет, нужно сообщить продавцу на раздаточном пункте ее номер, который указан на обороте. Данная «привязка» бесплатна.

– Мы и дальше продолжим развивать в Башкортостане сеть «Молочных кухонь» и создавать максимум удобств для всех, кто пользуется этой продукцией, – заявил Хабиров.