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В Уфе за взятку осудили бывшего сотрудника ГИБДД Воронежской области. Об этом расскзала пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно версии следователей, с июня 2019 года по август 2021 года вносил в базу данных недостоверные сведения о сроке сдачи водительских прав в Госавтоинспекцию и отметку об окончании течения срока лишения спецправа. Таким образом, из-за этого удостоверения были выданы 20 гражданам. За свои услуги обвиняемый в общей сложности получил 665 тысяч рублей, сумма взяток варьировалась от 20 до 55 тысяч.

Мужчине было предъявлено обвинение получение взятки, превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Он признал свою вину и был уволен из органов.

– Уголовное дело направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу, – сообщила пресс-служба прокуратуры.