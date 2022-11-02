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НовостиОбщество2 ноября 2022 6:19

В Башкирии планирует локализовать производство завод лифтов из Беларуси

Локализация будет произведена на базе местного предприятия
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии планирует локализовать производство завод лифтов из Беларуси. Об этом рассказала пресс-служба республиканского правительства.

Базой для локализации производства «Могилевлифтмаш» рассматривает предприятие «РУССКО ЛИФТ». По словам министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкортостана Маргариты Болычевой, это может стать очередным примером взаимовыгодного сотрудничества двух регионов.

В Башкирии прошла встреча с руководством «Могилевлифтмаш». По ее итогам ключевые векторы сотрудничества, а также достигнуты договоренности по организации ответного визита руководителей «РУССКО ЛИФТ».