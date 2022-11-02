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В парламенте Башкирии предложили выплачивать пожизненные стипендии спортсменам. Об этом рассказал пресс-служба регионального Государственного собрания.

Данный вопрос стал предметом обсуждения на недавнем заседание экспертного совета по спорту при Комитете по образованию, культуре, молодежной политике и спорту. Было отмечено, в других регионах страны существует практика, при которой Олимпийским, Паралимпийским и Сурдлимпийских чемпионам и их тренерам предоставляется материальная поддержка. Размер

На заседании экспертного совета были предложены критерии для назначения стипендий, а также и обсужден примерный объем расходов бюджета на данные цели.

Эксперты считают, что такие стипендии повысят привлекательность Башкирии для спортсменов и «послужит укреплению спортивной славы» республики, а также привлечет в спорт больше людей.