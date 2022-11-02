Мэр Уфы Ратмир Мавлиев приехал в зону боевого слаживания

Фото: vk.com/ratmir.mavliev

Вчера, 2 ноября, мэр Уфы Ратмир Мавлиев приехал Пензу, где проходят боевое слаживание мобилизованные. О своей поездке сити-менеджер рассказал на своей личной странице в социальных сетях.

Глава администрации башкирской столицы привез для призванных на специальную военную операцию резервистов гуманитарную помощь: продукты, спальные мешки, коврики, термосы, теплые одежду, предметы первой необходимости и посылки от родных и близких. Также градоначальнику удалось пообщаться с мобилизованными, он принял от них ряд обращений.

– Записали их вопросы. Все приняли в работу. Своих не бросаем! – заявил в своей публикации Мавлиев.