После давки на олимпиаде для детей в БашГУ в мэрии Уфы приняли кадровые решения

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Мэрия Уфы сообщила о принятых кадровых решениях после давки 30 октября на уфимской олимпиаде для детей 4-9 лет «Тигренок», которая произошла в БашГУ.

По данным муниципалитета, пятерых сотрудников управления образования администрации Уфы и НИМЦ Уфы привлекли к дисциплинарному взысканию. В администрации столицы также теперь намерены принимать меры для недопущения подобных инцидентов заранее, сообщили в «Башинформ».

Как ранее передавала «Комсомолка», на инцидент отреагировал во время оперативного совещания глава Башкирии Радий Хабиров, призвав разобраться в причинах и, отметив, что таким путем организаторы «пощечину дали» детям - участникам.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев также заявил в соцсетях, что «крайне возмущен тем, что произошло», пообещав взять ситуацию под личный контроль.