Спасшего из огня инвалида 14-летнего подростка из Башкирии наградят в Совете Федерации

Фото: пресс-служба Кугарчинского района

В Совете Федерации 3 ноября во время IX торжественной церемонии награждения детей и подростков, которые проявили себя в экстремальных условиях, специальную медаль «За проявленное мужество» получит 14-летний Арслан Шафиков из Кугарчинского района Башкирии.

Мальчик спас из горящего дома инвалида второй группы с ампутированной ногой вместе с женой. ЧП произошло 14 марта 2022 года, когда подросток возвращался с прогулки – он увидел сильный дым в одном из домов, а когда подошел проверить, то выяснил, что горит пристроенная к жилищу баня. Арслан сразу же вызвал пожарных, забрался внутрь через окно и помог хозяевам дома выбраться наружу.

Сам же парень сообщил представителям администрации Кугарчинского района, что не кичится своим поступком, и об этом знал поначалу только узкий круг людей.

– Я не хотел, чтобы обо мне говорили и знали о моем поступке, – отметил ранее он.

Всего будут награждены дети из 50 регионов России – все они совершили отважные и мужественные поступки. Посмотреть церемонию можно будет 3 ноября в 12:00 на страницах Совета Федерации в социальных сетях.