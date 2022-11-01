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НовостиОбщество1 ноября 2022 17:08

«Салават Юлаев» проиграл «Амуру» и прервал победную серию

Впереди у уфимской команды очередная встреча с «Ак Барсом»
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Фото: ХК «Салават Юлаев»

Фото: ХК «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» на домашнем льду проиграл хабаровскому «Амуру» по буллитам.

В октябре у уфимского клуба выдалось сразу победных шесть, причем две из которых против принципиального соперника в лице казанского «Ак Барса». Но 1 ноября череда побед прервалась.

Счет в встрече открыли гости уже на 9 минуте матча. «Салават Юлаев» не мог отыграться до конца второго периода, когда шайбу забросил Данил Алалыкин. В основное и дополнительное время победителя команды выявить так и не смогли. А вот в буллитной серии сильнее оказался «Амур». Победный бросок засчитали Ярославу Лихачеву.

Впереди у «Салавата Юлаева» выезд в соседний Татарстан. Там уфимскую команду ждут матчи против «Ак Барса» и «Нефтехимика» 3 и 5 ноября соответственно.